Москва, 6 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Если жители России начнут массово приобретать криптовалют и они станут средством платежа, то это может привести к замещению рубля. Об этом сегодня, 6 апреля, заявила первый зампредседателя Центробанка РФ Ксения Юдаева.

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По её мнению, использование криптовалюты неизбежно приведёт замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации, к расширению теневой экономики и сокращению налоговых поступлений.

«Итеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, действующим для финансовых организаций в России. Есть риск снижения устойчивости финансового сектора», — пояснила Юдаева.

ИА REGNUM ранее сообщало, криптовалюты — это высокоспекулятивный инструмент с признаками финансовой пирамиды заявляла зампред Центробанка России Ксения Юдаева.

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