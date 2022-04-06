Москва, , 11:04 — REGNUM Постановление о новых правилах установления и подтверждения инвалидности подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Обновлённый порядок введут в три этапа, он объединит действующие и новые положения, сообщает 6 апреля пресс-служба правительства.

Инвалид Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новые правила, говорится в сообщении, заменят упрощённый порядок, действующий до 1 июля. Его временно ввели из-за распространения COVID-19, чтобы свести к минимуму контакты между людьми.

Одно из положений нового порядка затронет формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ). С 1 июля 2022 года граждане смогут сами выбрать, пройти ли её очно, при личном присутствии, или заочно.

В ряде случаев личное присутствие будет обязательным. Например, при несоответствии между данными медицинских исследований и заключениями врачей. С 1 июня 2023 года появится возможность дистанционно пройти МСЭ, а с 1 января 2024 года заочную экспертизу будут проводить по обезличенным документам — без доступа сотрудников МСЭ к персональным данным граждан.

По итогам экспертизы граждане будут получать справку с указанием группы инвалидности и индивидуальной программы реабилитации. Документ можно будет получить через личный кабинет на портале госуслуг или почту.

Граждане в случае несогласия смогут обжаловать решение МСЭ и пройти очную экспертизу. Это позволит сделать исследование максимально независимым.

«Документ будет опубликован», — указано в сообщении.

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