Москва, 6 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В РФ продолжит падать доступность жилья из-за высоких цен и заградительных ставок по ипотеке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«Доступность жилья из-за высоких цен квадратных метров и заградительных процентных ставок по ипотеке будет и дальше снижаться. Но государство всеми силами будет стараться поддерживать строительный и ипотечный рынки путем расширения льготных ипотечных программ, увеличения лимитов по ипотеке с господдержкой, финансовыми и налоговыми мерами поддержки застройщиков, а также в области контрольно-надзорной и разрешительной деятельности», — сказала Степанова.

При этом она уточнила, что хотя совместные банковские программы с партнерами-девелоперами по стимулированию спроса за счет специальных ипотечных программ и партнерских акций продолжают поддерживать рынок жилья, достичь прежних объемов и оборота рынка купли-продажи жилья, как в 2020–2021 годах, уже не получится.