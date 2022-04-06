Рига, 6 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Если первоначально министерством внутренних дел Латвии планировалось принять до 10 000 украинских беженцев, то новый план предусматривает прием уже 40 000 человек. Об этом сообщил местный портал lz. lv со ссылкой на госсекретаря МВД Латвии Дмитрия Трофимова.

Изменение плана объясняется тем, что его прежние цифры устарели и не совпадают с реальностью. Запланированное количество беженцев в 10 000 человек было превышено уже в середине марта 2022 года.

Новый план нужен для точного определения финансового ресурса поддержки беженцам.В нем будет описан детальный механизм перераспределения беженцев по стране. План будет готов к 11 апреля. Затем его предстоит обсудить и утвердить в национальном парламенте.

К началу апреля 2022 года Эстония уже приняла более 25 000 беженцев, Литва — около 40 000, Латвия — больше 15 000.