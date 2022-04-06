Обнинск, Калужская область, , 11:16 — REGNUM В Обнинске 36-летний житель Тверской области судом приговорён к шести годам в колонии строгого режима за наезд автомобилем на сотрудника полиции, сообщили 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в мае 2021 года на территории Обнинска проводились оперативно-розыскные мероприятия, связанные с раскрытием угонов и краж дорогостоящих автомобилей на территории региона. Сотрудники полиции обнаружили передвигавшийся по улицам города автомобиль Mercedes-Benz с подложными государственными регистрационными знаками. В ходе преследования иномарка была заблокирована двумя служебными автомобилями, в которых находились сотрудники полиции, которые пытались задержать водителя для проверки документов. Остановленный автомобиль пытаясь скрыться, начал движение задним ходом, совершил наезд на полицейского, сбив его и проехав по ногам, после чего скрылся с места происшествия.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал. Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде лишения свободы — с учётом рецидива преступлений. В пользу потерпевшего с осужденного взыскано 400 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда, причиненного преступлением.

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