Томск, 6 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Томске вынесен приговор 35-летнему местному жителю, которого обвиняли в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По данным ведомства, в январе 2020 года к горожанину обратилась женщина с просьбой зарегистрировать у себя 17 иностранцев. Согласившись, мужчина подал необходимые документы в многофункциональный центр, сообщив, что мигранты живут по адресу регистрации.

При вынесении приговора прокурор призвал учесть, что подсудимый совершил преступление в период условно-досрочного освобождения.

«Суд, согласившись с позицией прокурора, приговорил виновного к 1 году 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в надзорном ведомстве.