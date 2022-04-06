Москва, , 10:49 — REGNUM Звёзды и блогеры из России запустили в соцсетях флешмоб, в котором портят продукцию компании Chanel. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Боня Скриншот с YouTube

Во флешмобе уже приняли участие актриса Марина Ермошкина, диджей Катя Гусева и телеведущая Виктория Боня — они опубликовали ролики, на которых режут сумки бренда, добавив в подписи к видео хештег #ChanelДавайДоСвидания. «Я, покупая сумку Chanel, не имею права носить её в своей стране. Мне такая сумка и такой бренд не нужны. Я против русофобии», — говорит Гусева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, покупательницы одежды и предметов роскоши французского бренда Chanel пожаловались на то, что в магазинах продавцы требуют подписывать бумаги с отказом носить вещи компании на территории России. Бренд также заставляет подписывать покупателей отказ о том, что они из РФ.

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