Ташкент, , 10:49 — REGNUM В первом квартале 2022 года в Узбекистан из России вернулись 133 тысячи трудовых мигрантов, из них 50 тысяч возвратились в марте. Об этом 6 апреля сообщает Газета. уз со ссылкой на замначальника Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана Азизбека Юнусова.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего в январе-марте в страну вернулись 193 тысячи трудовых мигрантов», — сказал он.

Юнусов при этом отметил, что в 2021 году в республику вернулись 502 тысячи мигрантов, из них 280 тысяч — из России.