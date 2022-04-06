Москва, , 10:49 — REGNUM Решение властей Латвии и Литвы о снижении уровня отношения с Россией недальновидно, и оно способствует сужению возможностей для политического диалога. Об этом 6 апреля заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Александр Грушко Council.gov.ru

«Они (Латвия и Литва – ред.) сами понижают уровень отношений, это их решение, очень недальновидное, которое серьезно сужает возможности политического диалога», — сказал он.

Также Грушко добавил, что в данный момент Москвой прорабатывается ответ на новые антироссийские санкции Евросоюза для защиты законных интересов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что под ужесточенный контроль взята таможенными органами Нидерландов ситуация с находящимися на верфях этой страны 14 яхтами владельцев из России, указанным судам по решению суда запрещено покидать страну.

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