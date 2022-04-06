Тула, 6 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Заместитель начальника территориального отдела по Туле министерства труда и социальной защиты Тульской области предстанет перед судом по обвинению в халатности, сообщили 6 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет России

Следствие полагает, что чиновница ненадлежащее выполняла обязанности по проведению проверок в отношении опекуна двоих несовершеннолетних, 2004 и 2014 годов рождения. Согласно материалам дела, обвиняемая не проверяла условия жизни детей, не посещала их по месту жительства для оценки условий их жизни и состояния здоровья.

По версии следствия, в результате халатности со стороны чиновницы опекун мальчиков жестоко обращалась с ними — в отношении старшего ребёнка применялись пытки, его лишали свободы. По оценке следствия, детям был причинён тяжкий вред здоровью.

«Своим бездействием обвиняемая подорвала авторитет органов государственной власти», — уточнили в СК.

Уголовное дело в отношении чиновницы с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Дело в отношении опекунов детей в настоящее время рассматривается судом.