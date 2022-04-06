Выборг, Ленинградская область, , 10:53 — REGNUM В Ленинградской области 17-летний подросток зарезал отчима, с которым вместе распивал спиртные напитки, сообщили 6 апреля в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Кровь на ноже Иван Шилов © ИА REGNUM

Тело 43-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями грудной клетки было обнаружено на кухне дома в поселке Соколинское Выборгского района Ленинградской области в ночь на 6 апреля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Как установили следователи, мужчину зарезал его 17-летний пасынок. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.