Москва, 9 июня, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Установившаяся в Москве в конце этой недели тёплая погода порадует жителей столицы и в начале следующей недели. Об этом 9 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жаркая погода

передаёт слова Вильфанда ТАСС «Погода во второй половине недели и в начале следующей достаточно однородна — хорошая погода, характерная для июля. Она очень опережает климат. В пятницу температура может достичь даже +29 °C».

Устойчивая тёплая погода, по словам метеоролога, позволит в середине следующей недели открыть в столичном регионе купальный сезон.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Центрального федерального округа о высокой солнечной активности.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 9 июня, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +26… +28 °C.

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