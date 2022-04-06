Кабул, , 10:47 — REGNUM Бывший спикер сената Афганистана говорит, что опасался того, что его убьют или арестуют, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернутся в Кабул. В эксклюзивном интервью Afghanistan International Фазл Хади Муслимьяр сказал, что «к счастью» талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сделали этого, чему он «очень рад».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Этот афганский политический деятель недавно вернулся в Кабул из Дубая. Муслимьяр также призвал других афганских политиков вернуться в страну.

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Недавно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформировали комиссию под названием «Авдат» в составе влиятельных фигур своего правительства и пытаются побудить афганских политических лидеров вернуться в страну.

Муслимьяр, недавно вернувшийся в Афганистан из ОАЭ, сообщил Afghanistan International, что ни один афганский политический лидер не добился какого-либо положения за границей.

«Афганистан — это рай на земле», — написал он на своей странице в соцсети, когда вернулся в Кабул.

Бывший спикер сената говорит, что пытается содействовать освобождению многих людей в Афганистане, задержанных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он добавил, что некоторые из задержанных были освобождены радикалами благодаря его усилиям.

Муслимьяр уехал в Дубай около трёх недель назад, но его семья оставалась в Кабуле. Люди, близкие к Муслимьяру, подтвердили, что у него были трудности с поездкой в Дубай.

Согласно источникам, Муслимьяру было запрещено покидать страну, как и Хамиду Карзаю, бывшему президенту Афганистана, и Абдулле Абдулле, бывшему председателю Высшего совета национального примирения.

По мнению некоторых наиболее влиятельных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Карзай, Абдулла и Муслимьяр являются «крупными преступниками».

Однако Муслимьяр написал на своей странице в соцсети, что «здесь к нам относятся уважительно».