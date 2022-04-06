Ташкент, 6 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В ходе проведенных с начала 2022 года в Узбекистане мероприятий обнаружено 765 фактов незаконного и нерационального использования природного газа — на $2,2 млн. Об этом 6 апреля сообщает министерство энергетики Узбекистана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«Объём хищения эквивалентен суточному снабжению 4 миллионов домохозяйств», — говорится в сообщении.

Сообщается, что суммарный объём незаконно использованного за три месяца природного газа равен 28,398 миллионам кубометров.

«Тем самым сумма нанесенного ущерба оценивается в 25,8 миллиардов сумов (один доллар — 11 400 сумов)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество случаев незаконного использования ценного природного ресурса выявлено в Ферганской, Ташкентской, Джизакской, Бухарской и Навоийской областях Узбекистана.