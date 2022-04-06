Финикс , США, 6 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:110.

(сс) Martin Springall Спортивный комплекс «Стэйплс-центр». Домашняя арена баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 32 очка. В составе «Лейкерс» форвард Энтони Дэвис сделал дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.

«Финикс» одержал 63-ю победу в 79 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» потерпели 48-е поражение в 79 играх и идут на 23-м месте.

«Лейкерс» лишились шансов выйти в плей-офф НБА. Команда занимает 11-е место в Западной конференции и потеряла шансы подняться на 10-е, которое даёт право сыграть в раунде плей-ин.

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