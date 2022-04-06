Анадырь, 6 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Власти Чукотки проиндексировали размеры регионального материнского капитала для многодетных семей, а также выплаты на приёмных детей — сумма увеличилась почти на 6,5 и 1,1 тыс. рублей соответственно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Выплаты на детей

Читайте также: Замглавы Минтруда России: все средства на соцвыплаты будут сохранены

Размер регионального маткапитала для семей, имеющих трёх и более детей, теперь составляет 158 870 рублей. На 1 апреля, мера поддержки предоставлена 30 получателям на общую сумму 4,6 млн рублей. В 2021 году размер выплаты составлял 146 559 рублей, до внесения изменений в окружной бюджет на 2022 год — 152 421 рубль.

Также увеличен размер выплаты на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в замещающие семьи, с 26 135 рублей до 27 241 рубля. Выплаты на содержание ребёнка уже получили 477 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции, все средства, которые предусмотрены на социальные выплаты и в том числе — на материнский капитал, сохранены в полном объеме, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.