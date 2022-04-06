Брянск, , 13:27 — REGNUM В Брянской области за истекшие сутки госпитализировано 28 человек с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 324 жителя, скончались от осложнений шесть пациентов.

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Всего в Брянской области подтверждён 159 061 случай заболевания COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 153 609 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 3 829 пациентов.

Лаборатории региона проверили 1 717 814 тестов на коронавирус.