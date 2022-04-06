Чебоксары, , 10:43 — REGNUM В Чувашии значительно возросла смертность от наркотиков. При этом летальный исход может наступить уже после первой пробы совместно с алкоголем. Алкоголь и наркотики — «гремучая смесь». Об этом ИА REGNUM сообщила главный нарколог минздрава Чувашии, заместитель председателя общественной палаты республики Ирина Булыгина.

Ирина Булыгина Op21.ru

По её словам, можно умереть уже после первой наркотической дозы.

«Можно попробовать наркотики в первый раз и расстаться с жизнью. И у нас в настоящее время, к сожалению, очень негативные показатели по росту смертности от отравления наркотическими средствами и психотропными веществами», — сказал Ирина Булыгина.

По официальным данным, в 2020 году после употребления наркотиков скончались 8 жителей Чувашии, 2021 году — 38, в том числе один несовершеннолетний.

Врач-нарколог подчёркивает, что наиболее «гремучая смесь» — это употребление алкоголя с наркотиками, что может привести к остановке дыхания даже в том случае, если человек пробует наркотики впервые:

«Поэтому речь не о длительности применения наркотиков, каждая доза — это хождение по пропасти. В любой момент может произойти худшее. К примеру, в прошлом году в Чувашии от употребления наркотиков умер несовершеннолетний: он приехал в республику в гости к бабушке, во время отдыха в состоянии алкогольного опьянения попробовал «синтетику» — в результате произошла остановка дыхания, и реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

Здравомыслящий человек должен нести ответственность за своё здоровье, поэтому в рамках акций «Сообщи, где торгую смертью», «Полиция и дети» очень важно информировать о фактах распространения наркотиков. Сделав звонок на телефон доверия в правоохранительные органы, мы сохраним чью-то жизнь — возможно, жизнь вашего близкого человека».

Главный нарколог минздрава Чувашии также считает, что «первым звонком» для родителей о том, что ребёнок находится в группе риска и может стать наркоманом, является его категорическое непослушание, кардинальное нарушение сна и отдыха:

«Изменяется его поведение, ребёнок не систематизирует свои дела — к примеру, может днём спать и прогуливать школу, а ночью где-то болтаться. Ребёнок становится замкнутым, закрытым. И даже если он ещё не употребляет наркотики, то уже нужно бить тревогу, общаться с психологом. Это факторы риска».

Ирина Булыгина подчёркивает, что после употребления наркотиков требуется очень длительный процесс реабилитации — на это уходит, как минимум, три года. При этом если речь идёт о несовершеннолетних, то зачастую приходится фактически «заново воссоздавать личность», учиться «себя ценить, общаться», выстраивать отношения и адаптироваться в обществе.

«И то успех зачастую достигается только тогда, когда работает всё окружение: не только врачи и психологи, но и сам ребёнок, его родители. То есть важно, чтобы в команде работали».

Врач-нарколог считает, что на государственном уровне «сделано всё» для профилактики наркомании, организовано соответствующее медицинское сопровождение и реабилитационные мероприятия:

«Сегодня не хватает одного: психологической компетентности родителей, которые при отсутствии должных знаний при этом не хотят заниматься данной тематикой. Люди боятся обращаться к психологу, психиатру-наркологу. Между тем, у нас есть группа для родителей в части профилактической антинаркотической работы с детьми. Всё это бесплатно, в вечернее время. Но, к сожалению, полноценная ответственность за свою семью в нашем обществе пока ещё не сформировалась».