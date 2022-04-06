Чита, 6 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Военный комиссар Забайкалья Юрий Шувалов обнародовал итоги осеннего призыва. По его словам, количество уклонистов по сравнению с прошлым годом сократилось. Его слова 6 апреля цитирует пресс-служба правительства региона.

Цитата из м/ф «Про Сидорова Вову». Реж. Эдуард Назаров. 1985. СССР Уклонист

«Военные комиссариаты Забайкалья с задачей справились. Норму призыва выполнили все муниципальные образования региона. Было отправлено около 1,5 тысячи человек. Все служат, возвратов нет. Это говорит о том, что работа медицинских комиссий улучшилась», — пояснил Юрий Шувалов.

По его словам, в 2022 году план призыва по сравнению с прошлым годом уменьшился примерно на 3%. Отправки призывников начнутся с 23 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ни один призывник этого весеннего призыва не уйдет служить в горячие точки.

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