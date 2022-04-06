Элиста, , 10:42 — REGNUM На поддержку племенного животноводства в Калмыкии в 2022 году будет выделено 173 млн рублей. Об этом сообщил глава степной республики Бату Хасиков.

Корова

«Калмыкия играет важную роль в АПК России, вносит заметный вклад в его развитие. Вместе с федеральным центром мы реализуем отраслевые программы в помощь аграриям. Так, в этом году объем поддержки племенного животноводства вырос до 173 млн рублей», — написал Хасиков в своём телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, министерство сельского хозяйства Калмыкии одобрило заявки на поставку сельхозтехники на сумму 45 млн рублей.