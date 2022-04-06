Москва, 6 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Россия прорабатывает ответные меры на новый пакет санкций ЕС, заявил 6 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

«Конечно. Мы примем ответные меры, проработаем соответствующие [меры] с тем, чтобы защитить наши законные интересы в экономической и в иных сферах», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый пакет санкций Европейского союза против России включает ограничения на покупку российского угля, запрет операций с четырьмя российскими банками, а также исключение российских компаний из участия в госзакупках в ЕС.