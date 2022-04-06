Джакарта, , 10:42 — REGNUM Министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавиан подчеркнул, что всеобщие выборы в стране пройдут в соответствии с утвержденным графиком, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам министра, выборы в Индонезии состоятся 14 февраля 2024 года.

Министр также прокомментировал число голосов, поданных за продление президентского срока и перенос выборов. По его словам, голоса — это лишь желание и стремление политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизапретил политическим партиям выступать с речью о продлении президентского срока.

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