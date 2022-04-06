Вологда, , 10:41 — REGNUM В Вологодской области планируют открыть производство ультрафиолетовых ламп. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Олег Кувшинников Vologda-oblast.ru

«Ещё одно направление по импортозамещению — открытие в Вологде завода по производству ультрафиолетовой лампы низкого давления. Они нужны, чтобы очищать питьевые и сточные воды малых и больших городов. Сейчас такие лампы закупаются в Европе. Теперь они будут производятся на вологодской земле. Аналогов в России ещё нет, мы первые», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вологодской области открыли завод водогрейных газовых котлов.