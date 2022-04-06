Москва, , 10:41 — REGNUM В РФ основным фактором, который будет сдерживать интенсивный рост цен на жилье, станет снижение платежеспособности его потенциальных покупателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Снижение платежеспособности потенциальных покупателей жилья будет основным фактором сдерживания интенсивного роста цен на первичное и вторичное жилье на фоне высокой инфляции и сокращения объема возводимых квадратных метров, – сказала Степанова. — Мы будем наблюдать продолжающееся замедление темпов роста цен, причем замедление цен на первичном сегменте жилья будет опережать снижение темпов роста цен вторичного жилья в РФ в I полугодии 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в РФ обострятся системные проблемы российской строительной отрасли.

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