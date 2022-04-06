Ташкент, , 10:40 — REGNUM Здравоохранение, образование и банковское дело по-прежнему остаются самыми коррумпированными секторами Узбекистана, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

Коррупция (сс) sajinka2

«В 2021 году по сравнению с 2020 годом количество привлечённых к ответственности лиц и дел, направленных в судебные органы, увеличилось в среднем в три раза. Ежегодно взыскивается материальный ущерб, причиненный государству в результате коррупционных преступлений», — сообщает верхняя палата парламента Узбекистана.

Отмечается, что по результатам антикоррупционной экспертизы 25 нормативных правовых актов в сфере государственных закупок и здравоохранения содержат 87 коррупциогенных факторов.