Рига, , 10:39 — REGNUM Визит президента Латвии Эгилса Левитса в самый русскоязычный регион страны Латгалию и второй по численности город страны Даугавпилс показал, что громкие слова о единстве народа и государства хорошо бы иллюстрировать реальными делами. Об этом первый вице-мэр Даугавпилсской думы и член партии «Русский союз Латвии» Алексей Васильев заявил на странице партии в социальной сети.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я считаю, что центральной власти — президенту и правительству, следует понять, что Даугавпилс, да и вся Латгалия заметно отличается от многих других территорий Латвии. Здесь народ живет тяжелее, беднее. И надо в конце концов начать обращать на Латгалию внимание», — заявил он.

По мнению Васильева, у центральных властей должна быть искренняя заинтересованность, как помочь: «Мы видим, как по всей Латвии ремонтируют дороги, но участок между Даугавпилсом и Ницгалес в некоторых местах просто в ужасном состоянии».

Он добавил, что одной из важных вещей, прозвучавших со стороны Даугавпилса на встрече с президентом, было то, что нужно продумывать последствия тех действий, которые сейчас есть.

«Латвия вместе с другими государствами осудила Россию и присоединилась к санкциям. Однако надо понимать, что эти санкции вызовут подорожания энергоресурсов и это не просто ухудшит благосостояние, а может даже и разорить некоторые предприятия», — отметил первый вице-мэр Даугавпилса.

«И мы как раз говорили, что если государство берет на себя ответственность, заявлять об осуждении и присоединении к санкциям, то ему нужно задуматься о том, как обеспечить поддержку своему населению, чего наш город тоже ожидает», — завершил свой комментарий латвийский политик.