* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 6 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. План талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по проведению митинга в административном центре афганской провинции Бамиан городе Пули-Хумри был сорван призывами женщин к возобновлению работы школ для девочек.

Афганистан

Как сообщает 5 апреля информационное агентство «Шафакна» со ссылкой на местные СМИ, программа была запущена талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) два дня назад для митинга в поддержку высвобождения валютных резервов Центробанка Афганистана.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили женщин в Бамиане выразить протест против замораживания Соединёнными Штатами валютных резервов Афганистана.

Однако когда одна из участниц митинга потребовала вновь открыть школы для девочек старше шестого класса, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прервали её выступление. Митинг был сорван.

Видео, размещённое в социальных сетях, показывает, как разгневанные женщины срывают транспаранты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а митинг заканчивается протестами и истерикой женщин.