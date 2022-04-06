Красноярск, 6 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Общегородская зарядка в честь Всемирного дня здоровья пройдёт в Красноярске 7 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Советский плакат. Товарищи, на зарядку!

Мероприятия запланированы на 10:30 и 18:00 по местному времени.

Акция «Зарядка для всех!» организована ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки». Жители российских городов могут присоединиться к весенней разминке ежегодно 7 апреля.

В Красноярске встречи пройдут в Октябрьском, Кировском и Советском районах. В Октябрьском районе зарядку проведут преимущественно для старшего поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, Тула присоединилась к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни».

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