Москва, , 10:37 — REGNUM Западные санкции против России напоминают методы инквизиции, заявил 6 апреля замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня мы своими глазами видим то, что наблюдала Европа практически все прошедшее тысячелетие и за что в конце XX века покаялась Римская католическая церковь. Речь об инквизиции», — написал он в телеграм-канале.

По мнению Медведева, западные санкции против России напоминают методы Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium — отдела расследований еретической греховности.

Замглавы Совбеза уверен, что Запад ведёт борьбу с Россией на эмоциях, без оглядки на право и здравый смысл.