Чита, 6 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В связи с проведением военной спецоперации на Украине, стартовавший в РФ очередной военный призыв граждан на военную службу, взволновал жителей Забайкалья. Но военный комиссар региона Юрий Шувалов в ходе пресс-конференции 6 апреля заверил, что ни один призывник этого весеннего призыва не уйдет служить в горячие точки. Подробности сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

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«По статистике, почти 75% призывников остается служить на территории Забайкалья. В основном отправки идут в учебные части», — сказал Юрий Шувалов.

По его словам, приоритетная задача — это сохранение жизни и здоровья призывников. Для этого на сборных пунктах организованы санитарно-гигиенические мероприятия в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в России стартовал весенний военный призыв. В Вооружённые силы России призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 134 тысяч 500 человек.

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