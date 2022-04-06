Москва, , 10:35 — REGNUM В России зарегистрирован отечественный препарат для терапии заболеваний щитовидной железы L-тироксин. Регистрационное удостоверение на производство препарата выдало Министерство здравоохранения РФ, сообщили 6 апреля в пресс-службе Минздрава.

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Препарат L-тироксин (международное наименование «левотироксин натрия») относится к жизненно важным лекарствам. Его начнет производить российская фармацевтическая компания Renewal (ПФК «Обновление»).

Запуск производства препарата в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг — планируется в течение месяца. На начальном этапе планируется выпускать 500 тыс. упаковок L-тироксина в месяц, в дальнейшем — 1 млн упаковок в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ на случай ухода иностранных фармпроизводителей приступил к сбору данных по лекарствам, которые не выпускаются в стране и дружественных государства.

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