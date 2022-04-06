Ташкент, 6 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Под председательством узбекской стороны 7 апреля состоится очередной раунд консультаций «О взаимодействии информационных служб министерств иностранных дел государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества в процессе информационного сопровождения деятельности ШОС» в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

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«В мероприятии ожидается участие руководителей и представителей информационных служб внешнеполитических ведомств республики Индия, республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Киргизской Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, республики Таджикистан, республики Узбекистан, а также Секретариата ШОС», — говорится в сообщении.

В повестку дня консультаций включены вопросы медийного обеспечения проводимых в рамках председательства Узбекистана мероприятий, в том числе заседаний СМИД, Совета глав правительств и Совета глав государств. Кроме того, состоится обмен мнениями по перспективам углубления взаимодействия между пресс-службами внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС в сфере информационного сопровождения деятельности организации.