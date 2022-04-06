Новосибирск, , 10:35 — REGNUM В Новосибирске суд вынес приговор членам банды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Бандитизм Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания

«Они признаны виновными в совершении девятнадцати преступлений, — уточнили в ведомстве. — В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение по статьям «Кража, «Мошенничество», «Грабеж», «Разбой», «Вымогательство», «Бандитизм», «Незаконные приобретение, хранение, сбыт оружия», «Похищение документов».

Установлено, что в Новосибирске с октября 2019 года по апрель 2020 года была создана вооруженная банда, активными участниками которой были трое мужчин. Кроме того, в ряде эпизодов участвовал их знакомый. Они совершали разбойные нападения с применением оружия в Октябрьском районе города, вымогали у граждан и их родственников деньги, похищали документы.

Один их них был задержан 22 апреля 2020 года после очередного разбойного нападения на граждан. Позже было установлено местонахождение остальных, они были задержаны. Вину трое участников, а также их подельник признали частично.

В качестве потерпевших и их представителей были привлечены около 20 лиц, допрошены более 40 свидетелей.

Суд приговорил троих осужденных, с учетом роли и степени виновности каждого, к срокам от 12 до 15 лет и 1 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Пособник получил 7 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.