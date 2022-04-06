Лондон, 6 апреля 2022, 10:34 — REGNUM Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC), который является организатором Уимблдона, объявит решение об участии российских и белорусских теннисистов в середине мая. Об этом 6 апреля говорится в заявлении организации.
«Мы планируем объявить решение перед крайним сроком подачи заявок в середине мая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что AELTC принял к сведению указания правительства Великобритании по поводу участия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Уимблдон может отстранить российских и белорусских теннисистов даже без приказа британского минспорта.
Напомним, Уимблдон-2022 будет проходить с 27 июня по 10 июля.