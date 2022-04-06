Саратов, 6 апреля 2022, 11:20 — REGNUM Подъем уровня воды по состоянию на утро 6 апреля зафиксирован в 23 районах Саратовской области. Режим повышенной готовности в связи с весенним половодьем действует на территории семи районов, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Сад ранней весной. На речке, протекающей неподалеку, половодье
Сад ранней весной. На речке, протекающей неподалеку, половодье
Алексей Орлов © ИА REGNUM

Экстренные службы приведены в повышенную готовность в Аткарском, Балтайском, Дергачевском, Калининском, Новоузенском, Турковском и Самойловском районах.

На сегодняшний день подтоплены паводковыми водами 17 мостов (15 низководных мостов и два пешеходных), две плотины и два участков дорог в девяти районах. Оказались отрезаны пять жилых домов в двух населенных пунктах.

В Аткарском, Лысогорском и Самойловском районах действуют шесть лодочных переправ. За прошедшие сутки в Аткарском районе переправили 96 человек, в том числе 15 детей. В Лысогорском и Самойловском районах лодочные переправы работают по мере необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Ртищевском районе Саратовской области было нарушено транспортное сообщение между селами Беково (Пензенской области) и Нестеровка.

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