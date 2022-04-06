Саратов, 6 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Подъем уровня воды по состоянию на утро 6 апреля зафиксирован в 23 районах Саратовской области. Режим повышенной готовности в связи с весенним половодьем действует на территории семи районов, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Алексей Орлов ИА REGNUM Сад ранней весной. На речке, протекающей неподалеку, половодье

Экстренные службы приведены в повышенную готовность в Аткарском, Балтайском, Дергачевском, Калининском, Новоузенском, Турковском и Самойловском районах.

На сегодняшний день подтоплены паводковыми водами 17 мостов (15 низководных мостов и два пешеходных), две плотины и два участков дорог в девяти районах. Оказались отрезаны пять жилых домов в двух населенных пунктах.

В Аткарском, Лысогорском и Самойловском районах действуют шесть лодочных переправ. За прошедшие сутки в Аткарском районе переправили 96 человек, в том числе 15 детей. В Лысогорском и Самойловском районах лодочные переправы работают по мере необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Ртищевском районе Саратовской области было нарушено транспортное сообщение между селами Беково (Пензенской области) и Нестеровка.

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