Ярославль, 6 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Благоустройство общественной территории «Озёрная гривка» в Ярославле должно завершится в июне. Об этом рассказал мэр Владимир Волков во время объезда Заволжского района совместно с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым. Об этом мэр Ярославля рассказал насвоей странице во «ВКонтакте».

City-yaroslavl.ru Владимир Волков и Михаил Евраев в Заволжском районе

"Объехали знаковые общественные территории — «Озёрную гривку» и Тверицкую набережную. В июне подрядная организация планирует завершить благоустройство общественной территории в пойме реки Урочь, которое началось в прошлом году. Местные жители, как и мы, будут ежедневно контролировать ход работ по благоустройству и следить за тем, чтобы объект был сдан в срок и с должным качеством», — рассказал мэр.

А вот на Тверицкой набережной в 2022 году планируется ремонт в рамках нацпроекта.

«Здесь отремонтируют 1,7 км автомобильной дороги, установят освещение, создадут тротуары для пешеходов. Это позволит создать зону для прогулок вдоль реки Волги», — уточнил Владимир Волков.

Помимо этого мэр и губернатор побывали на заводе «Ярославль — Резинотехника».