Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Режим работы наземного вестибюля станции «Фрунзенская» Петербургского метрополитена временно изменит работу, предупреждает 6 апреля пресс-служба городской подземки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Эскалатор

Так, 9 и 10 апреля вестибюль будет закрыт для входа пассажиров.

«В связи с проведением капитального ремонта эскалатора», — уточнили в пресс-службе.

Станция «Фрунзенская» находится на второй (синей) ветке Петербургского метрополитена, между станциями «Московские ворота» и «Технологический институт». Вестибюль станции находится на Московском проспекте, вблизи Обводного канала.