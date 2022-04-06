Вестибюль станции метро «Фрунзенская» в Петербурге закроют на вход на 2 дня
Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Режим работы наземного вестибюля станции «Фрунзенская» Петербургского метрополитена временно изменит работу, предупреждает 6 апреля пресс-служба городской подземки.
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Эскалатор
Так, 9 и 10 апреля вестибюль будет закрыт для входа пассажиров.
«В связи с проведением капитального ремонта эскалатора», — уточнили в пресс-службе.
Станция «Фрунзенская» находится на второй (синей) ветке Петербургского метрополитена, между станциями «Московские ворота» и «Технологический институт». Вестибюль станции находится на Московском проспекте, вблизи Обводного канала.