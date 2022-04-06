Челябинск, 6 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Челябинской области руководителю структурного подразделения одного из бюджетных учреждений предъявлено обвинение в получении взятки. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Преступление было выявлено сотрудниками Контрольно-счётной палаты региона. Установлено, что женщина получила 350 тыс. рублей от бизнесмена за заключение контракта на поставку офисной техники.

Сейчас расследование дела продолжается. Его оперативное сопровождение ведут сотрудники полиции и ФСБ.