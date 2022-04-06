Благовещенск, 6 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Амурской области с 6 апреля расширили перечень муниципалитетов, в которых введён особый противопожарный режим. Их количество увеличено на восемь до 27, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Противопожарная безопасность

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Решение расширить список территорий с высоким уровнем пожароопасности принял глава Приамурья Василий Орлов. В муниципалитетах с таким режимом запрещено жечь траву и костры, ограничено посещение лесов. Нарушителей будут штрафовать.

В список добавили города Райчихинск и Циолковский, посёлок Прогресс, Константиновский, Михайловский и Селемджинский районы, Бурейский, Завитинский, Ромненский муниципальные округа.

Как сообщало ИА REGNUM, семь очагов природных возгораний зафиксированы в Приамурье. Общая площадь пожаров составила более 50 га.