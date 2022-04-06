Белгород, 6 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Белгороде 6 апреля из-за сообщений об угрозе минирования эвакуируют школы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мэр города Антон Иванов в телеграм-канале уточнил, что сообщение о минировании всех учебных заведений Белгорода и области поступило на электронную почту Центра образования №15 «Луч» в 07:32.

«Прошу вас всех сохранять спокойствие. Мы понимаем, что это часть информационного давления на регион. По желанию родителей сегодня можно отправить детей домой», — написал мэр.

Спецслужбы проверяют все здания.