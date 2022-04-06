Кызыл, , 10:31 — REGNUM Группа добровольцев из Тувы отправилась в зону проведения специальной военной операции на Украине для помощи жителям Донбасса. В их проводах принял участие глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тувинские добровольцы Телеграмм-канал главы Тувы Владислава Ховалыга

«Это сильные и мужественные люди, достойные наследники боевой славы своих предков – добровольцев Великой Отечественной войны. Золотой фонд народа Тувы», — написал он в своём телеграмм-канале.

Глава региона пожелал добровольцам вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из республики на Донбасс в качестве добровольцев отправились врачи, которые будут работать в госпиталях.

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