Кызыл, 6 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Группа добровольцев из Тувы отправилась в зону проведения специальной военной операции на Украине для помощи жителям Донбасса. В их проводах принял участие глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал главы Тувы Владислава Ховалыга Тувинские добровольцы

«Это сильные и мужественные люди, достойные наследники боевой славы своих предков — добровольцев Великой Отечественной войны. Золотой фонд народа Тувы», — написал он в своём телеграмм-канале.

Глава региона пожелал добровольцам вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из республики на Донбасс в качестве добровольцев отправились врачи, которые будут работать в госпиталях.

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