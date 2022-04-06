Токио, 6 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Правительство Японии вряд ли решится на высылку российских дипломатов, поскольку в Токио опасаются ответных мер. Об этом 6 апреля сообщила газета Sankei со ссылкой на источники в японском министерстве иностранных дел.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

«Одна из причин, по которой власти проявляют осторожность, заключается в ожидании возмездия. Если Япония решит выдворить российских дипломатов, почти наверняка российская сторона предпримет аналогичные меры по количеству и уровню», — пишет газета.

Отмечается, что если количество посольств в России уменьшится, «есть опасения, что помощь консульств в чрезвычайной ситуации, например защита японских экспатриантов, будет затруднена».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля послу России в Риме Сергею Разову, вызванному в МИД Италии, объявили о высылке 30 российских дипломатов. МИД Франции уведомил российского посла о том, что Париж планирует выслать 35 дипломатов с формулировкой «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

Кроме того, в соответствии с решением министерства иностранных дел Швеции королевство должны покинуть три российских дипломата. Ещё 15 сотрудников дипведомств высылает Дания. Также к этому списку присоединилась Португалия, Румыния и Словения.

Читайте также: В МИД РФ назвали спланированной кампанию по высылке российских дипломатов