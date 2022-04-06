Москва, 6 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе проверки, организованной в связи с приёмом на работу в Сахалинский областной центр внешкольной воспитательной работы «мёртвых душ». Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба СК России.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

О нарушениях в Сахалинском областном центре внешкольной воспитательной работы (ОЦВВР) говорилось в заявлениях, которые направили сотрудники организации в трудовую инспекцию и председателю СК России. В частности, рассказывалось о фактах принятия на работу людей, которые фактически не исполняли свои трудовые обязанности, при этом за них подавались табели, подписанные директором. При этом «мёртвым душам» устанавливались максимально возможные премиальные выплаты.

«Глава ведомства поручил дать оценку действиям руководителей организации и в случае установления фактов нарушения действующего законодательства незамедлительно возбудить уголовное дело», — заявили в СК.

Отмечается, что ход и результаты исполнения поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.