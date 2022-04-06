Рига, , 10:29 — REGNUM Депутат Европарламента от ЛатвииТатьяна Жданок сталанезависимым и не принадлежащим к политическим группам и фракциям европарламентарием. Об этом сообщил официальный сайт Европарламента.

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С чем связано такое решение и было ли оно принято под давлением, не уточняется.

Сообщается, что Жданок, представляющая оппозиционную партию «Русский союз Латвии», была одним из немногих депутатов Европарламента, которые не поддержали мартовскую резолюцию против российской военной операции на Украине с призывами к жестким санкциям и военной помощи Украине.

Все остальные депутаты Европарламента от Латвии такой документ поддержали.

Аргументируя свое решение, Жданок так написала на своей странице в социальной сети Facebook: «Восемь лет назад мы стали свидетелями многих случаев гражданского противостояния в различных регионах Украины, приведших к многочисленным трагедиям. В своих выступлениях в Европарламенте в тот период я много раз подчеркивала, что причина кроется в разном видении будущего страны среди различных слоев населения. В 2013 году население Украины уже было разделено на две равные части: на тех, кто был против вступления в ЕС, и на тех, кто был за».

Кроме того,отметила латвийский евродепутат, подавляющее большинство было против вступления Украины в НАТО: «В частности, игнорирование этого факта в угоду своим геополитическим интересам со стороны лидеров Евросоюза и других международных глобальных игроков привело к нынешней трагической ситуации в самом центре европейского континента».

Всего в голосовании приняли участие 676 депутатов Европарламента, 637 проголосовали за, 26 воздержались, а 13 проголосовали против.

Жданок два последних созыва главного законодательного органа Евросоюза входила в группузеленых/Европейского свободного альянса.