Москва, 6 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Одновременное резкое потепление, которое произошло в Антарктиде и Арктике, скорее всего не более, чем простые совпадение. Об этом сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Paul Gierszewski Арктика

Он пояснил, что анализировать временные совпадения — некорректно.

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«Это примерно то же самое, как если мы будем анализировать одновременные снегопады во Владивостоке и дождь в Москве», — отметил в беседе с РИА Новости учёный.

«На мой взгляд с большой долей вероятности речь идёт о простом совпадении», — указал Макаров.

Он напомнил, что потепление действительно наблюдается не первый год — разрушаются ледники Антарктиды, в первую очередь шельфовые. Однако говорить, что зафиксированное потепление на обеих полюсах отражает активизацию изменений, пока рано, подчеркнул учёный.

Напомним, 18 марта на российской антарктической станции «Восток» термометры зафиксировали рекордные минус 17,7 °C. Хотя обычно в это время года столбики термометров не поднимаются выше отметки −55…−60 °C. В этот же день волна тепла накрыла и Арктику — на Шпицбергене были зафиксированы рекордные +3,9 °C.