Симферополь, 6 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Туристов из Армении примет Республика Крым на отдых и лечение в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства региона 6 апреля. Соглашения о сотрудничестве были подписаны в рамках поездки крымской делегации в Армению.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В Ереване представители туристических фирм Республики Крым представили туристический потенциал нашего полуострова своим армянским коллегам. По итогам презентации было подписано пять соглашений между туристическими фирмами и отелями Республики Крым и туристическими фирмами Республики Армения», — прокомментировала заместитель председателя Совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В числе участников соглашения — крымский Winepark на территории отеля «Мрия» и крупнейший туроператор Армении «Белавиасервис».

Туристов из Армении в Крыму ожидают уже в 2022 году.