Москва, 6 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Системные проблемы российской строительной отрасли обострятся в кризисных условиях 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Многие системные проблемы строительной отрасли обострятся в кризисных условиях. Например, отсутствие производственных кластеров для выпуска российской строительной техники. Особо высоки риски нехватки кадров у строителей и девелоперов, а также сбои в поставках строительных материалов и техники – российские стройматериалы не смогут обеспечить потребности рынка в полном объеме», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ уменьшится количество возводимого жилья.