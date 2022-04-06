Сеул, 6 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи одобрило бюджет на реализацию плана избранного главы государства Юн Сок Ёля по переносу администрации из Голубого дома в комплекс министерства обороны. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Соответствующее решение было принято 6 апреля в ходе внеочередного заседания кабинета министров, прошедшего под председательством премьер-министра Ким Бу Гёма.

Согласно опубликованным данным, бюджет составит 36 млрд вон (~$29,5 млн), что меньше 49,6 млрд вон (~$40 млн), которые запрашивала переходных комитет избранного президента.

Известно, что 11,6 млрд вон (~$9,5 млн) будут направлены на создание основных объектов безопасности, таких как национальный центр управления кризисными ситуациями, 11,8 млрд вон (~$9,6 млн) — на перенос министерства обороны в здание Объединенного комитета начальников штабов, 10,1 млрд вон (~$8,3 млн) — на переоборудование здания министерства обороны в рабочие помещения администрации, 2,5 млрд вон (~$2 млн) — на переоборудование резиденции начальника штаба сухопутных войск в резиденцию президента, 6,6 млрд вон (~$5,4 млн) — на переезд службы безопасности президента.